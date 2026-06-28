Gazze’de her gün acı ve cenaze var
Soykırımcı İsrail ordusunun ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde her gün ölüm ve cenaze var. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 1'i enkazdan çıkarılan, 1'i daha önceki İsrail saldırılarında yaralanan ve dün yaşamını yitiren olmak üzere 8 kişinin cenazesi ile 20 yaralı getirildi. Han Yunus'ta yerinden edilenlerin çadırlarını hedef alındığı saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 51'e yükselirken hayatta kalan on binlerce Filistinli ise zor koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor. Saldırılardan çöken Gazze'nin sağlık sistemi, süren ablukanın gölgesinde ayakta kalma mücadelesi veriyor. Aksa Şehitleri Hastanesi'ne elektrik sağlayan jeneratörlerin çoğunun hizmet dışı kalması nedeniyle havalandırmanın çalışmaması yenidoğan ünitesindeki bebeklerin hayatını tehlikeye atıyor.