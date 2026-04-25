Gazze’de her hafta onlarca masum çocuk kayboluyor
İsrail merkezli Haaretz gazetesinin haberinde Gazze Şeridi'nin kaybolan çocukları ele alındı. Habere göre halihazırda Gazze'deki enkazların altında en az 2 bin 700 çocuğun cansız bedeni bulunuyor. Aileler, çocuklarının bir mezarı olsun diye enkazlarda aramalarına devam ediyor. Ancak kayıp çocuklar bununla da sınırlı değil. Gazze Şeridi'nde on binlerce kişi, çok dar alanan sıkışan çadır kentlerde yaşam mücadelesi veriyor. Aşırı kalabalık bu kamplarda da her hafta onlarca çocuk bir şekilde kayıplara karışıyor. Aileler hastaneleri, sığınakları, morgları ve yardım merkezlerini tek tek dolaşarak çocuklarını arıyor. Bu arada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 13 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Han Yunus kentinde bir polis aracını hedef aldığı saldırıda 8, Beyt Lahiya beldesindeki saldırıda 3 ve Şeyh Rıdvan Polis Merkezine saldırısında da 2 Filistinli şehit oldu. Saldırılarda 8 kişi de yaralandı.