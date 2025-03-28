Gazze’de her köşede bir felaket var

Katil İsrail ordusunun, 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze Şeridi'nde yeniden saldırılara başlatmasının ardından bölgede yeni bir insanlık felaketi yaşanıyor. İsrail ordusu, dün Gazze'nin güneydoğusuna düzenlediği saldırılarda 16 kişiyi daha katletti. Soykırımın ikinci faslında 10 gün gibi kısa bir sürede çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 855'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1869'u aşkın kişi de yaralandı. Siyonist İsrail yönetiminin bombardımanların oluşturduğu güvensizlik ortamının yanı sıra 2 Mart'tan bu yana da sınır kapıları kapatarak yardım girişini engellemesiyle Gazzeliler açlık ve susuzlukla boğuşuyor. Bayram arifesinde karın doyurmak için çarşı pazarın yolunu tutan Gazzeliler, yaşadıkları zorlukları, korkuları, üzüntüleri, maddi sıkıntıları ve bayram sevincinden uzak oluşlarını anlattı.

AÇLIK, KORKU VE HÜZÜN...

Sadece bir poşet ekmek alıp iftar edebilmek Han Yunus'ta bir fırının yolunu tutan Ummu Rami, "Ne ramazan ne de bayram havası var. Kalpte hüzün var, elde avuçta para yok. Çocukları sevindirecek bir şeyler alacak paramız yok. Kızlarıma bırakın kıyafet almayı terlik bile alamıyorum" derken Mahmud el-Ahras, "Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar evsiz barksız kaldı. Yiyecek yemek aşevlerinden temin ediliyor. Eskiden insanlar (vatana) dönüşten bahsederdi şimdi ise göç etmekten. Denklemin nasıl değiştiğine bir bakın. Bayram da yok seyran da. Her evde bir felaket var" şeklinde konuştu.

YEMEK DAĞITAN MUTFAĞI VURDULAR

ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (WCK), İsrail'in Gazze'de yemek dağıtımı yapılan mutfaklardan birini vurduğunu kaydetti. Saldırıda "Jalal" isimli çalışanın hayatını kaybettiği, 6 gönüllünün yaralandığı kaydedilen açıklamada, "Herkes için barış ve kalıcı ateşkes istiyoruz" ifadesine yer verildi.

BM: KRİZ BÜYÜYOR

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Gazze'de hızla büyüyen atık krizinin halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini bildirdi. UNRWA, ağır insani koşullar altındaki Filistinlilerin yaşam mücadelesinin giderek zorlaştığını kaydetti. Öte yandan Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) çatışmaların başlamasından bu yana Gazze Şeridi'ne insani yardım girişinin olmadığı en uzun sürecin yaşandığını ve bunun hayatın her alanında hissedildiğini söyledi.