Gazze’de her yağışla yeni bir trajedi yaşanıyor

Katil İsrail ordusunun iki yılı aşkın bir süredir devasa bir moloz yığınına çevirdiği Gazze Şeridi'nde kış koşullarının da devreye girmesiyle büyük bir insani dram yaşanıyor. Ateşkese rağmen İsrail'in yardım girişine izin vermediği Gazze'de, yaşanan yağışlarda zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı çadırlar yine sular altında kaldı. Bazı çadırlar ise rüzgâr nedeniyle uçtu. Her yağış sonrası yeni bir trajedinin yaşandığı bölgede aileler göle dönen çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyor. Aileler, çocuklarını koruyacak yer bulamıyorlar. Deyr el-Belah'ta ise 7 günlük bir bebek, soğuk nedeniyle hayatını kaybetti.