Gazze’de her yer kıyamet gibi

Barbar İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 46 artarak, 44 bin 976'ya yükseldi. Katil İsrail ordusu dün de okul, hastane ve çadır demeden sivillerin sığındığı her yere bomba yağdırdı. İsrail ordusu tanklar eşliğinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde yerinden edilmiş kişilerin sığındığı Halil Uveyda Okuluna baskın düzenledi.İsrail askerlerinin top atışlarıyla birlikte rastgele ateş açması sonucu çoğunluğu kadın ve çocuk 15 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Şeyh Radvan, En-Nafak ve Ez-Zeytun mahallelerinde 3 evi bombaladılar. 5 kişi hayatını kaybetti. Zeytun Mahallesinde Tavtah ailesine ait eve düzenlenen saldırıda 3, Şeyh Radvan'da Aruk ailesini hedef alan bombardımanda ise 7 kişi yaşamını yitirdi.İsrail'in yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sokaklarda biriken ceset yığınlarının çevre felaketine yol açabileceği uyarısı yapıldı. Gazze'deki Tıbbi Yardım Örgütü Sorumlusu Muhammed Afeş, "Cadde ve sokaklarda ulaşılamayan çok sayıda ceset var. Bu durum büyük bir çevre felaketine yol açabilir" açıklamasında bulundu. Afeş, İsrail'in hastaneleri ve sağlık ekiplerini hedef almayı sürdürdüğünü, doktorların Gazze'nin kuzeyine hizmet veremediğini ve ağır yaralıların kritik ameliyatlarına girecek cerrahların kalmadığını belirtti.