Gazze’de her yer ölüm, açlık, gözyaşı

Katil İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sürüyor. Salı günü sahur vaktinde Gazze'ye bomba yağdırarak 450'den fazla Filistinliyi katleden İsrail dün de saldırılarına devam etti. Gazze'deki hükümet "İsrail'in önceki gün düzenlediği saldırılarda ölenlerin 174'ü çocuk, 89'u kadın" açıklamasını yaptı. UNICEF ise "İsrail'in 1 günde öldürdüğü çocuk sayısı son 1 yılın en yüksek ölüm oranı" mesajını paylaştı. İsrail'in vurduğu okullarda da hayatta kalan Filistinliler parçalanmış cesetlere tanık oldu.

EVLERİNİ TERK ETMİYORLAR

İsrail'in yeni boşaltın emri sonrası Filistinliler, kaybedecek hiçbir şeyleri olmadığını belirterek yine yollara düşmeyi reddediyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana 2.1 milyon Filistinli birden fazla kez evlerini terk etmek zorunda kaldı. Siyonist İsrail rejiminin saldırılara yeniden başlayarak Filistinlileri tamamen Gazze'den sürgün etmek istediği düşünülüyor.

DÜN 35 ŞEHİT DAHA

İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine dün düzenlediği saldırılarda da 35 Filistinli daha şehit oldu. Gazze'de BM tesisinin vurulması sonucu da bir BM çalışanı öldü, 5 kişi yaralandı. Gazze Şeridi bir kez daha tamamen bombalar, ölüm, açılık ve gözyaşına teslim oldu. Saldırıların yanı sıra 18 gündür Gazze'ye insani yardımların girişlerine de izin verilmiyor. Bu nedenle kıtlık tehdidi giderek büyüyor. Ateşkesi bozan İsrail'e dün Hamas'tan bir mesaj geldi. İsrail'in katliamlarına rağmen Hamas ateşkes kapılarının açık olduğunu duyurdu.

DÜNYA BU CANIYI DURDURAMIYOR

GAZZE Kasabı Netanyahu'nun ateşkesi yok sayarak Gazze Şeridi'nde katliamlara neden başladığına dair uzmanlar şu yorumları yapıyor: "Karşı karşıya olduğu yasal ve siyasi krizlerden dikkati dağıtma girişimi. Ülkesindeki ve ABD'deki aşırı sağcı ve fanatiklerden direktifler alması. Rehineleri getirememek ve Gazze'deki saldırılardaki başarısızlığını örtmesi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki davasından kurtulmak ve koltuğunu korumak..." Netanyahu'yu durdurmak için sadece dünya genelinde değil İsrail'de de gösteriler düzenleniyor.

İsrailliler, ordunun Gazze'de 400'den fazla Filistinliyi öldürmesinin ardından Kudüs'teki hükümet binaları önünde protesto düzenledi.

İsrailli esir yakınları sık sık sokağa iniyor.

Bunlara ek olarak Netanyahu'nun yolsuzluktan yargılanmasını isteyenler sokaklarda.

İsrail muhalefeti dün Netanyahu karşıtlarını kitlesel eylemlere çağırdı.

İSRAİL BASININDAN İTİRAF ATEŞKESİ BİZ BOZDUK

İsrail'in Haaretz gazetesi, Gazze'de ateşkesi ve Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin geri dönüşünü engelleyenin Hamas değil, İsrail olduğunu savundu. İsrail'in saldırılarının, esirlerin eve dönmesini imkânsız hale getirdiğini belirten gazete İsrail'in anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini itiraf etti.

SOYKIRIMCILARA DÜNYADA RAHAT YOK

Uluslararası Filistinliler için Adalet Merkezi (ICJP), İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarına karşı hesap verebilirlik sağlamak amacıyla "Global 195" adlı uluslararası girişim başlattıklarını duyurdu. Global 195 bağımsız hukuki gruplar aracılığıyla savaş suçları şüphelilerine dünya çapında yasal işlem yapılabilecek.