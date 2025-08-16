Gazze’de her yer ölüm her yer yıkım

Barbar İsrail ordusu, defalarca kez yerinden ettiği ve stratejik bir şekilde aç bıraktığı Filistinlilerin sığındığı çadırları, okulları, hastaneleri hedef aldı. Son 24 saatte düzenlenen saldırılarda aralarında yardım arayanların da olduğu 70 Filistinli hayatını kaybetti, 385 kişi yaralandı. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail ordusunun, işgal planı uyguladığı Gazze Şeridi'nin merkezindeki Zeytun Mahallesi'nde evleri patlayıcı robotlarla havaya uçurduğu ve sivil savunma ekiplerinin yaralılara ulaşamadığını bildirdi. Basal, yaşananların tam anlamıyla bir "soykırım" olduğunu vurguladı. Basal, Gazze sakinlerinin önünde artık sadece "ölüm seçeneğinin" kaldığını ifade etti. Bölgedeki durumun korkunç olduğunu belirten Al Jazeera muhabiri etrafta cesetler olduğunu kaydetti. Gazze'deki Filistin Hükümeti Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, "Zeytun Mahallesi'nde yaşananlar münferit bir olay değil, aksine Gazze Şeridi'ni Filistinlilerden boşaltılmasını ve altyapı ile yerleşim alanlarının tamamen yok edilmesini hedefleyen sistematik işgal politikasının bir parçasıdır" dedi.

HEDEF TOPYEKÛN İMHA

Zeytun Mahallesi'nde ve Gazze genelinde yıkımın eşi benzeri görülmemiş boyutta olduğuna işaret eden Sevabite, bunun Filistin halkının iradesini kırmayı ve ulusal kimliğini yok etmeyi amaçlayan bir intikam ve ırkçılık politikasını yansıttığını kaydetti. Sevabite, uluslararası toplumu ve Arap dünyasını harekete çağırdı.

31 ÜLKEDEN GASP PLANINA SERT TEPKİ

TÜRKİYE'nin de arasında bulunduğu 31 ülke ve Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) İsrail'e karşı ortak açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasp edilen yerleşimleri genişletecek ve Batı Şeria'nın kuzeyini güneyinden ayıracak "E1" Projesi'ni onaylamasını ve Filistin Devleti'nin kurulmasını reddeden radikal ırkçı planı şiddetle kınandı. Açıklamada, "İsrail'in açıklamaları bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe doğrudan bir tehdit oluşturmaktadır "denildi.