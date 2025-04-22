Gazze’de Hristiyanlar Papa Franciscus’a veda etti

Filistinli Hristiyanlar, Vatikan'ın 88 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladığı Papa'nın İsrail'in gerçekleştirdiği soykırıma karşı kendilerini desteklemesine duydukları minnettarlığı ifade etti.

Hüznün hakim olduğu Kutsal Aile Katolik Kilisesi'nde çanlar çalındı, mumlar yakıldı ve dualar edildi. Katılımcılar, Papa'nın İsrail saldırıları ve abluka dönemlerinde Gazze Hristiyanlarının yanında yer alan duruşunu övgüyle andı.

Katolik Latin Kilisesi Rahibi Cebrail, Papa ile Gazze Hristiyanları arasında güçlü bir bağ olduğunu belirterek, "Papa herkes tarafından çok sevilirdi ve sadece kilise cemaatine değil tüm Gazze halkına ve kutsal topraklarına yakındı." dedi.

Rahip Cebrail, "Vefatından yalnızca iki gün önce bizi arayarak dua etmemizi istedi, barış için gösterdiğimiz hizmete teşekkür etti." diye konuştu.

Papa'nın "en karanlık günlerde bile, bombalar altında, savaş sesleri arasında bile her gün kendileriyle iletişim kurduğunu" belirten Cebrail, "Bazen şebeke sorunları yüzünden ulaşmakta zorlanıyordu ama asla denemekten vazgeçmedi." ifadesini kullandı.