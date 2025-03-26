Gazze’de ilaç ve yiyecekler tükendi

Siyonist İsrail rejimi, 18 Mart'ta tek taraflı olarak ateşkesi bozmasının ardından Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdürüyor. Dün sabah çoğu çocuk olmak üzere 28 Filistinli sivili daha katlettiler. Şehit edilenler arasında 6 aylık bir bebek de vardı. 18 Mart sonrasındaki saldırılarda 830 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, bölgede birinci basamak sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaçların tükenmesinin hastalar için ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunarak, ilaç ve çocuklara özel aşıların girişine izin vermesi için İsrail'e baskı yapılmasını istedi.

Birleşmiş Milletler'den (BM) "Gazze'de bir milyondan fazla kişi gıda yardımına erişememe riskiyle karşı karşıya" uyarısı geldi.

BM ayrıca "İsrail'in 18 Mart'ta saldırılara yeniden başlamasından bu yana 142 bin kişi yerinden oldu" bilgisini paylaştı.

DOKTORA 6 AY HAPİS

Sadece birkaç kişisel eşyayla kaçan çok sayıda insan, yiyecek, içme suyu ve barınma gibi en temel ihtiyaçlara muhtaç bir şekilde sokaklarda kalıyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, "İsrail geçen hafta 8 yardım görevlisini öldürdü. Ölen yardım görevlilerinin sayısı 399'a çıktı. Bunlar arasında 289 BM personeli, 34 Filistin Kızılayı çalışanı ve 10 MSF çalışanı da var" dedi.

İsrail, Kemal Advan Hastanesi Direktörü Dr. Hussam Abu Safia'nin tutukluluk süresini 6 ay daha uzattı. Doktor Safia, İsrail'in baskılarına rağmen hastaneyi terk etmemişti.

KUDÜS'TE OSMANLI VAKFI 473 YILDIR YEMEK DAĞITIYOR

Osmanlı Devleti'nin 473 yıl önce Kudüs'te yaptırdığı, ihtiyaç sahiplerine sıcak aş imkânı sağlayan Haseki Sultan Tekkesi, her yıl olduğu gibi bu ramazanda da yoksullara iftar vermeye devam ediyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan'ın 1552'de Mescid-i Aksa'nın Meclis Kapısı'na 100 metre mesafede yaptırdığı bu tekke, asırlara meydan okuyarak varlığını sürdürüyor.

TİKA YARALARI SARIYOR

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gazze Şeridi'nde kurulan TİKA Ramazan Mutfağı ile ramazan ayı boyunca planlanan iftar yemeği dağıtımlarına aralıksız şekilde devam ediyor.