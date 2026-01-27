Gazze’de insanlık dramı: 12 günlük bebek soğuktan hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 12 günlük bebek Heysem Ebu Kas'ın Rantisi Hastanesi'nde aşırı soğuk nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yetkililer, kış mevsiminin başlamasından bu yana Gazze'de soğuk hava koşulları nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısının 11'e yükseldiğini açıkladı.

GAZZE'DE SOĞUK HAVA CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR

İsrail'in ateşkese rağmen yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde, yüz binlerce kişi derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Bölgede etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, çadırları kullanılamaz hale getirirken özellikle küçük bedenler soğuğa dayanamıyor.

Ateşkes anlaşması 10 Ekim'de yürürlüğe girmiş olsa da Gazze'deki insani durumda gözle görülür bir iyileşme yaşanmadı.

İsrail'in anlaşmada yer alan yükümlülükleri yerine getirmemesi, gıda, ilaç, tıbbi malzeme, yakıt ve barınma ekipmanlarının girişini kısıtlaması, krizin kalıcı hale gelmesine yol açıyor.