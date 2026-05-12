Gazze’de insanlık sınavda: İsrail’den ‘bebek maması’ ambargosu!

BEBEK MAMASINA BİLE 'TEHDİT' DEDİLER!

Gazze'ye giren her bir yardım kolisi, İsrail tarafından adeta bir mühimmat titizliğiyle bekletiliyor. Tel Aviv yönetimi; çadır direği, konteyner ekipmanı ve jeneratör gibi en temel barınma malzemelerini "çift kullanımlı" (askeri amaçla kullanılabilir) diyerek engel listesine aldı. Ancak vicdansızlığın en çarpıcı boyutu mutfaklarda yaşanıyor. Sahadaki kaynaklar, İsrail'in bebek mamalarını dahi "Hamas'ın eline geçebilir" bahanesiyle haftalarca denetim altında tuttuğunu, bebeklerin en temel besinlerine ulaşmasının kasten engellendiğini bildiriyor.

YARDIMLARIN GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜ AZALTMAK İSTİYORLAR

Gazze'ye ulaştırdığı 100 bin tonu aşkın yardımla bölgenin en büyük destekçisi olan Türkiye, İsrail'in özel markajında. Diplomatik kulislerden edinilen bilgiye göre; Türk kurumlarının bölgedeki güçlü varlığından rahatsız olan İsrail, Türk bayraklı ve menşeli yardımları sınır kapılarında çok daha ağır kontrollere tabi tutuyor. Ankara'nın; gıda, ilaç ve geçici barınma desteğinin halk üzerindeki moral etkisini kırmak isteyen işgal yönetimi, yardımların görünürlüğünü azaltmak için her türlü engeli çıkarıyor.

GÖKYÜZÜ TEK ÇATI OLDU

Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlar, Gazze'de yaşanan barınma krizinin bir "soykırım" boyutuna ulaştığı uyarısını yineliyor. Çadır direklerine izin verilmediği için aileler gökyüzü altında uyuyor. Bebek maması ve temel gıda maddelerinin engellenmesiyle "açlık" bir savaş silahı olarak kullanılıyor. Türkiye, devletin tüm kurumları ve STK'larıyla Gazze'ye yardım köprüsü kurmaya devam ederken; İsrail'in bu insanlık dışı ablukası, vicdan sahibi tüm çevrelerin tepkisini çekmeye devam ediyor.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör