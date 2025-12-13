Gazze’de İsrail askerleri yine ateş açtı: 1 Filistinli yaşamını yitirdi

18 yaşındaki Filistinli Muhammed Sabri el-Edhem'in İsrail askerlerinin açtığı rastgele ateş sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

ATEŞKES İHLAL EDİLİYOR

Görgü tanıkları, ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail askerlerinin Gazze'nin kuzeyinde rastgele ateş açtığını aktardı. Benzer şekilde Refah ve Han Yunus'ta da İsrail helikopterlerinden ateş açıldığı ifade edildi.

HAVA SALDIRILARI VE TOPÇU BOMBARDIMANI SÜRÜYOR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgalini sürdürdüğü bölgelerde hava saldırıları ve yoğun topçu bombardımanı düzenledi. Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeydoğusu ile Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi hedef alındı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek 11 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda 383 Filistinli hayatını kaybetti, 1002 kişi yaralandı.