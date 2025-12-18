Gazze’de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bin 669’ye yükseldi

Bakanlığın paylaştığı son verilere göre, son 24 saatte enkaz altından çıkarılan 2 Filistinlinin naaşı ile 14 yaralı hastanelere ulaştırıldı.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda 395 kişinin hayatını kaybettiği, 1088 kişinin yaralandığı kaydedildi. Enkaz altından çıkarılan cenazelerin sayısının ise 634'e ulaştığı bildirildi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırılarda toplam can kaybının 70 bin 669'ye, yaralı sayısının ise 171 bin 165'e yükseldiği açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.