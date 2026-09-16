Gazze’de İsrail saldırısında hasar gören bina çöktü: 14 Filistinli yaşamını yitirdi

İlk belirlemelere göre olayda 5'i çocuk 14 Filistinli yaşamını yitirdi, enkaz altında kaldığı düşünülen yaklaşık 100 kişiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze kentinin güneybatısındaki Es-Sınaa bölgesinde, İsrail ordusunun saldırılarında daha önce hasar gören 6 katlı bina çöktü.

FİLİSTİNLİLER HASARLI BİNALARA SIĞINMAK ZORUNDA KALIYOR

Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail saldırıları nedeniyle evsiz kalan Filistinlilerin Gazze'de barınacak yeri kalmadığı için hasarlı binalara sığınmak zorunda kaldığını söyledi.

Basal, "Biz bu binada yaşayan yaklaşık 100 insandan bahsediyoruz. İçindekilerin yarısı, yani 50 kişi çocuk yaş grubundan. Ekipler yetersiz imkanlarla enkaz altında kalanları çıkarmak için var gücüyle çalışıyor." dedi.

Basal, uluslararası topluma ve tüm dünyaya sorumluluklarını üstlenme ve Gazze'deki Filistinlilere barınacak yerler sağlama çağrısında bulundu.