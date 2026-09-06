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Gazze’de İsrail vahşetinin ardından toplu cenaze: 100 Filistinlinin naaşı enkazdan çıkarıldı

Gazze’de İsrail vahşetinin ardından toplu cenaze: 100 Filistinlinin naaşı enkazdan çıkarıldı

Katil İsrail ordusunun Zeytun mahallesinde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren çok sayıda Filistinlinin naaşına yıllar sonra ulaşıldı. İsrail’in ağır saldırıları ve ablukası altında çalışmalarını sürdüren Gazze Sivil Savunma ekipleri, enkazdan çıkardıkları 100 Filistinliyi binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurluyor.

Giriş Tarihi: 06 Eylül 2026 13:31 Son Güncelleme: 06 Eylül 2026 13:44

İsrail ordusu, yaklaşık iki buçuk yıl önce Gazze Şeridi'nin güneyindeki Zeytun mahallesinde çok sayıda evi, sakinleri içindeyken bombaladı, Filistinli Erhayim, Balavi, Melake, Kanbur ve Selmi ailelerinden çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. Cenazelere, İsrail tarafından yıkılan binaların enkazı altındaki naaş kalıntılarının çıkarılması amacıyla Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında geçtiğimiz günlerde ulaşıldı.

Enkazdan çıkarılan 100 Filistinlinin naaşı, saldırının düzenlendiği Zeytun mahallesinde yıkılmış binaların arasında bulunan alana yan yana dizildi. Filistin bayrağına sarılı naaşların üzeri çiçeklerle süslendi. Törende, hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra kanaat önderleri ile siyasi ve toplumsal isimlerin de bulunduğu binlerce Filistinli yer alıyor. Cenaze namazının kılınmasının ardından naaşların, Zeytun mahallesindeki Ehli Baptist mezarlığına defnedilmesi planlanıyor.