Gazze’de kan ve gözyaşı durmuyor

Katil İsrail ordusu bir yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü katliamına devam ediyor. Her gün çok sayıda saldırı gerçekleştiren işgalci İsrail ordusu, özellikle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki saldırılarını yoğunlaştırdı. Dokuz gündür İsrail güçlerinin kuşatması altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde en az 300 kişi katledildi. On binlerce Filistinli ise kara işgali ve yoğun saldırılar nedeniyle bölgede mahsur kalmış durumda. İnsanlar yiyecek ve su bulmakta zorlanıyor. İsrail topçuları dün de Cibaliye, Beyt Lahiye ve Beyt Hanun bölgelerine yoğun saldırılar düzenledi. Cibaliye beldesi ve mülteci kampı ile Beyt Lahiye'deki Tevam bölgesini hedef alan İsrail ordusu, Filistinlilere ait onlarca binayı yerle bir etti.Cibaliye beldesi ve mülteci kampında cadde ve sokakların İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin cenazeleriyle dolu olduğu belirtiliyor. Bölgeye yoğun bombardıman düzenleyen İsrail ordusu, ilk yardım ve kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşmasına izin vermediği gibi onları da hedef alıyor. Bölgeye yoğun bombardıman düzenleyen İsrail ordusu, ilk yardım ve kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşmasına izin vermediği gibi onları da hedef alıyor. El-Ehli Baptist Hastanesi'nden bir kaynak, Tuffah Mahallesi'nde evleri bombalanan çoğu çocuk 6 Filistinlinin hastaneye getirildiğini aktardı.Gazze Hükümeti Medya Ofisi başkanı İsmail el-Tawarta, İsrail güçlerinin kuşattığı Gazze'nin kuzeyinde barbarca suçlar işlediğini dile getirdi. El-Tawarta, İsrail güçlerinin mülteci kamplarında kadınların ve çocukların toplandığı yerleri hedef aldığını belirtti. Ayrıca, İsrail'in Gazze'nin kuze- yini "yıkım ve ölüm" bölgesine dönüştürmeye çalıştığı ve soykırımı genişlettiği ifade edildi. Öte yandan Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Başhekimi Hüsam Ebu Safiye, birkaç gün yetecek yakıtlarının kaldığını bildirdi.Filistin Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'daki birçok bölgede zeytin hasadı mevsiminde, silahlı fanatik Yahudilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, silahlı Yahudilerin Filistinlilere fiili saldırıları ve zeytinlerini çalmalarının "soykırım ve tehcir çerçevesinde sistematik bir devlet terörü" kategorisinde olduğu kaydedildi. Filistin varlığına yönelik "etnik temizliğin" derinleştirildiği ifade edilen açıklamada, yapılanların özellikle işgal altındaki "C bölgesi"nde gerçekleştirildiği vurgulandı.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde devam eden kara saldırılarında bomba yüklü robotları kullandığı belirtildi. İsmini açıklamayan güvenlik kaynağından alınan bilgiye göre, soykırımcı İsrail ordusu, Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki kara saldırılarında daha fazla can ve mal kaybına yol açmak için patlayıcı yüklü robotları kullandı. Robotların, evlerin arasında hareket ettiği ve İsrail ordusu tarafından uzaktan kumanda edildiğini belirtildi.Soykırımcı İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Ebu Dellal ailesinin evini hedef aldı. Saldırıda 7 Filistinli hayatını kaybetti. Yine Nusayrat'ta Mufti adlı okula düzenlenen saldırıda, aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 18 Filistinli şehit oldu. Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda da hava ve topçu saldırıları sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi. Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin batısındaki El-Mevasi bölgesinde bulunan Er-Rabat Camisine hava saldırısı düzenledi. Son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen "5 katliamda" 70 kişi öldü, 128 kişi yaralandı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 175 Filistinli öldü, 98 bin 336 kişi yaralandı. Öte yandan İsrail, Cibaliye'de yer alan UNRWA merkezine "Hamas'ın komuta merkezi" olduğu iddiasıyla saldırdığını duyurdu.