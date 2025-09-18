Gazze’de kanlı bilanço! İsrail saldırılarında 99 Filistinli hayatını kaybetti

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarına göre, İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 77, güneydeki saldırılarda ise 18 sivil hayatını kaybetti. Orta kesimlere yönelik bombardımanda da 4 kişi yaşamını yitirdi.

EVLER VE YÜKSEK BİNALAR HAVAYA UÇURULDU

İsrail askerleri, Gazze kentini hem havadan hem de topçu atışlarıyla hedef almaya devam ediyor. Evler ve yüksek katlı binalar yerle bir edilirken, iki gün içinde kente 150'den fazla hava ve topçu saldırısı düzenlendiği açıklandı.