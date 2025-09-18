Gazze’de kanlı bilanço! İsrail saldırılarında 99 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik aralıksız saldırılarında 99 Filistinli yaşamını yitirdi. Evler, çadırlar ve yardım bekleyen siviller hedef alınırken, bölgeden yeni bir göç dalgası başladı.
Hastane kaynakları ve görgü tanıklarına göre, İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 77, güneydeki saldırılarda ise 18 sivil hayatını kaybetti. Orta kesimlere yönelik bombardımanda da 4 kişi yaşamını yitirdi.
EVLER VE YÜKSEK BİNALAR HAVAYA UÇURULDU
İsrail askerleri, Gazze kentini hem havadan hem de topçu atışlarıyla hedef almaya devam ediyor. Evler ve yüksek katlı binalar yerle bir edilirken, iki gün içinde kente 150'den fazla hava ve topçu saldırısı düzenlendiği açıklandı.
SİYONİST YÖNETİMDEN İŞGAL MESAJI
İsrail ordusu, Gazze'de işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını devreye soktu. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze'nin tamamını işgal edeceklerini duyururken, Güvenlik Kabinesi de bölgenin kuzeyinin işgaline onay verdi. Savunma Bakanı Katz ise Gazze kentini "yok etme" tehdidinde bulundu.
"ÖLÜM YOLU"NDA ÇARESİZ GÖÇ
Yoğun bombardıman ve zorunlu tahliye uyarıları nedeniyle yüzlerce Filistinli aile kuzeyden güneye doğru göçe zorlanıyor. Çocuklarını kucaklarında taşıyan siviller, insansız hava araçlarının tehdidi altında saatler süren yürüyüşle güneye ulaşmaya çalışıyor. Ancak burada da gıda, su ve ilaç sıkıntısının yaşandığı geçici barınma merkezlerinde ağır koşullar hüküm sürüyor.