Gazze’de katledilenler 45 bini aştı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 28'e yükseldi. BM, son 4 ayda akut seviyesinde yetersiz beslenmeden dolayı 19 bin bebek ve çocuğun hastanelere getirildiğini, bu rakamın bu yılın ilk altı ayına oranla neredeyse 2 kat arttığını belirtti. İsrail'in, Han Yunus kentinde BM'ye bağlı okula düzenlediği saldırıda en az 20 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail son 48 saatte 5 gazeteciyi daha öldürdü. Gazze'de öldürülen gazeteci sayısı 196'ya yükseldi. İsrail medyasına göre, 25 Aralık'ta başlayacak Hanuka Yahudi Bayramı öncesinde rehine anlaşması olabilir. İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'ndaki soykırım davasına müdahil olma kararı alan İrlanda'daki büyükelçiliklerini kapatacaklarını duyurdu.İsrail'in öldürdüğü torunu Rim'i göz bebeklerinden öperek uğurladığı görüntülerle dünyanın tanıdığı Halid Nebhan da şehit oldu. Nebhan "Ruhumun ruhu" dediği torununun ölüm yıldönümüne 12 gün kala öldürüldü.