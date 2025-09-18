Gazze’de kıtlık sürüyor: Son 24 saatte 4 Filistinli açlıktan hayatını kaybetti

İsrail, Gazze Şeridi'nde açlığı silah olarak kullanmaya devam ederken, can kaybı giderek artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'nde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 1'i çocuk olmak üzere 3 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.