Gazze’de korkunç bir vahşet yaşanıyor

Soykırımcı İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana her türlü insanlık suçunu işlediği Gazze Şeridi'ndeki barbarlığını artırarak devam ediyor. İsrail ordusu son 24 saatte çeşitli bölgelere gerçekleştirdiği "3 katliamda" 30 kişiyi daha katletti. İsrailli "Walla" sitesi ise işgal ordusunun saldırılarını genişleteceğini iddia etti.Cenevre merkezli sivil toplum kuruluşu Avrupa-Akdeniz İnsani Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail'in soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde korkunç insan hakları ihlalleri yaşandığını bildirdi. Açıklamada, "İsrail'in suçları arasında kasten öldürme ve infazların yanı sıra sağlık personeli ve yerinden edilmiş kadınlara yönelik cinsel ve fiziksel saldırılar yer alıyor" denildi.Gazze Şeridi'nde yaşlılar için rehabilitasyon merkezi olarak kullanılan Vefa Hastanesi'ni hedef aldılar. 7 kişi hayatını kaybetti, bazıları ağır birkaç kişi de yaralandı. Gazze Şeridi'nde 1980'de kurulan Vefa Yaşlı Bakım Merkezi, yaşlıların barınması ve bakımı konusunda tek hastane olarak biliniyor.Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Ehli Baptist Hastanesini vurdular. Ölü olup olmadığı bilinmiyor.İsrail ordusunun, özellikle son aylarda "etnik temizlik" yaptığı kuzeydeki Beyt Hanun beldesinde onlarca aile mahsur kaldı. Bombalar nedeniyle halkın bölgeyi terk etmesi veya güvenli bir sığınak araması neredeyse imkansız hale geldi. Sokaklar cesetlerle dolu. İsrail ordusu izin vermediği için ölenlerin cesetleri sokak hayvanları tarafından parçalanıyor. Çok kısıtlı olan yiyecek her an tükenebileceği belirtildi.İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 45 bin 514'e, yaralı sayısı da 108 bin 189'a yükseldi.Gazze Şeridi'nde İsrail'in zorla yerinden ettiği ve çadırda yaşayan bir aylık Cuma el- Batran isimli bebek soğuk yüzünden hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'nde son 1 haftada dondurucu soğuktan ölen bebeklerin sayısı 5'e yükseldi.