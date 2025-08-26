Gazze’de kültür ve bilgi soykırımı: İsrail akademisyenleri ve öğretmenleri öldürüyor

Gazze'deki Filistin Hükümeti Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de bilim insanlarını, akademisyenleri ve araştırmacıları sistematik olarak hedef aldığını belirtti.

Sevabite, "İşgalci İsrail bu adımla, Filistin toplumunda uzun vadeli bilimsel ve kültürel boşluk yaratmayı, kurumsal kapasiteyi zayıflatmayı ve gelecek nesilleri bilgi birikiminden mahrum bırakmayı amaçlıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in amacının Filistin toplumunun düşünsel ve bilgi altyapısını çökertmek, eğitimi, araştırmayı ve yaratıcılığı yönlendirecek kişileri ortadan kaldırmak olduğunu vurgulayan Sevabite, şunları kaydetti:

"İşgalciler, 22 aydır süren soykırım boyunca altyapı ve hayati tesisleri hedef almanın yanı sıra Gazze'deki akademisyenleri ve kültürel elitleri yok etmekten geri durmadı.

İsrail, bilim insanlarını ve araştırmacıları öldürerek Filistin toplumunun bilgi ve düşünsel yapısını felce uğratmayı, eğitimi ve yaratıcılığı besleyecek elit kadroları ortadan kaldırmayı hedefliyor."

Sevabite, "Filistin'in insan ve bilgi sermayesinin" korunması gerektiğini vurgulayarak uluslararası topluma, İsrail'in söz konusu adımlarına karşı acilen harekete geçmesi gerektiğini dile getirdi.