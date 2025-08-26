Gazze’de kültür ve bilgi soykırımı: İsrail akademisyenleri ve öğretmenleri öldürüyor
İşgalci İsrail, Gazze’de bilim insanlarını ve öğretmenleri hedef alarak Filistin’in bilimsel ve kültürel altyapısını yok ediyor. Siyonistler, 22 ayda yüzlerce eğitim çalışanını katletti.
Gazze'deki Filistin Hükümeti Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de bilim insanlarını, akademisyenleri ve araştırmacıları sistematik olarak hedef aldığını belirtti.
Sevabite, "İşgalci İsrail bu adımla, Filistin toplumunda uzun vadeli bilimsel ve kültürel boşluk yaratmayı, kurumsal kapasiteyi zayıflatmayı ve gelecek nesilleri bilgi birikiminden mahrum bırakmayı amaçlıyor." ifadelerini kullandı.
İsrail'in amacının Filistin toplumunun düşünsel ve bilgi altyapısını çökertmek, eğitimi, araştırmayı ve yaratıcılığı yönlendirecek kişileri ortadan kaldırmak olduğunu vurgulayan Sevabite, şunları kaydetti:
"İşgalciler, 22 aydır süren soykırım boyunca altyapı ve hayati tesisleri hedef almanın yanı sıra Gazze'deki akademisyenleri ve kültürel elitleri yok etmekten geri durmadı.
İsrail, bilim insanlarını ve araştırmacıları öldürerek Filistin toplumunun bilgi ve düşünsel yapısını felce uğratmayı, eğitimi ve yaratıcılığı besleyecek elit kadroları ortadan kaldırmayı hedefliyor."
Sevabite, "Filistin'in insan ve bilgi sermayesinin" korunması gerektiğini vurgulayarak uluslararası topluma, İsrail'in söz konusu adımlarına karşı acilen harekete geçmesi gerektiğini dile getirdi.
"BİLİM İNSANLARI VE ÖĞRETMENLER KATLEDİLDİ"
Sevabite, "İşgalci İsrail, 22 aydan uzun süredir sürdürdüğü saldırılarda yaklaşık 193 bilim insanı, öğretim üyesi ve araştırmacıyı öldürdü. Gazze Hükümeti Medya Ofisi'nin son verilerine göre ise İsrail'in saldırılarında yaklaşık 800 öğretmen ve eğitim çalışanı hayatını kaybetti." dedi.
Medya Ofisinin verilerine göre, İsrail'in öldürdüğü öne çıkan akademisyenlerin isimleri ise şu şekilde:
Gazze İslami Üniversitesi Rektörü Sufyan Tayeh, 1971 doğumlu Filistinli fizikçi ve uygulamalı matematik araştırmacısıydı. Ağustos 2023'te Gazze İslam Üniversitesi'nin rektörü oldu. Tayeh, Aralık 2023'te ailesiyle İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Faluce bölgesine düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.
Gazze İslam Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Adnan el-Burş, Gazze'nin en ünlü ortopedi cerrahlarından biriydi. 2009'da Ürdün Üniversitesinden mezun olduktan sonra Londra'da kompleks kırık cerrahisi üzerine akademik üyelik aldı.
Burş ayrıca, Ürdün Tıp Kurulundan uzmanlık belgesine sahipti. 2 Mayıs'ta, Gazze'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi'nde çalışırken İsrail tarafından alıkonulmasının ardından hapishanede ağır koşullar altında yaşamını yitirdi.
ABD'de Marquette Üniversitesinde Hemşirelik Yönetimi yüksek lisansı, Akron Üniversitesi'nde Sağlık Politikaları doktorası yapan Gazze İslam Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Nasır Ebunnur, 21 Şubat'ta ailesiyle birlikte Refah kentindeki evine düzenlenen İsrail saldırısında hayatını kaybetti.