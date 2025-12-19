Gazze’de minik bedenler birer birer soluyor: Annelerinin kucağında donarak ölüyorlar

İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarına devam ettiği ve insani yardımların girişine izin vermediği Gazze Şeridi'nde kötü hava koşulları nedeniyle bebek ölümleri sürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bölgede etkili olan şiddetli soğuk nedeniyle bir aylık bebeğin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Bir aylık Said Esad Abidin soğuk nedeniyle yaşamını yitirdi.

UYUDU AMA UYANAMADI

Şiddetli soğuklardan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Ölen bebek sayısı da 4'e ulaştı. Soğuktan Muhammed isimli bebeğini kaybeden 34 yaşındaki anne Eman Ebu el-Khair ise yaşadığı acı hakkında Al Jazeera'ye konuştu:

"Oğlum sadece 14 gün yaşadı. Giderek kısılan ağlama sesleri hâlâ kulaklarımda. Uyudu ve bir daha uyanmadı. Vücudu buz gibiydi..." İsrail bebeklerin donarak ölmesine rağmen Gazze Şeridi'ne gönderilen battaniye ve çadır gibi insani yardım malzemelerinin girişine izin vermiyor.

ENKAZDA YAŞAM SAVAŞI

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımı nedeniyle yerinden edilen Filistinliler, çadırlar asgari düzeyde bile koruma sağlamadığı için hasar gören binalarda yaşamlarını idame ettirmeye çalışıyor. Bölgede etkili olan fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle İsrail saldırılarında tahrip olan binaların kalan duvarları da çökme riskiyle karşı karşıya. Son fırtınalarda en az 17 bina tamamen çöktü. Mustafa Ebu Neda "Barınmak için başka yer olmamasından dolayı korkmamıza rağmen yıkılma riski bulunan binalarda yaşamak zorunda kalıyoruz" sözleriyle yaşadıkları felaketi anlattı.