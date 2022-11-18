Gazze’de mülteci kampında çıkan yangında 21 kişi öldü

Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliya Mülteci Kampı'nda bir binada depolanan benzinin alev almasıyla çıkan yangın faciaya neden oldu. Sivil Savunma İdaresi'nden yapılan açıklamada yanan binada aralarında kadın ve çocukların da olduğu 21 kişinin cesedine ulaşıldığı aktarıldı. Açıklamada yaralananların sayısına ilişkin bilgi verilmedi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yangın faciasının ardından ülkede bir günlük ulusal yas ilan etti. Türkiye, Gazze'deki 21 kişinin can verdiği faciayla ilgili taziye mesajı yayımladı.