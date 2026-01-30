Gazze’de ölülere bile rahat yok

İsrail, ateşkese rağmen Gazze'de saldırılarını sürdürürken katlettiği Filistinlilerin cenazelerine bile huzur vermiyor. Gazze'deki son İsrailli rehinenin cenazesine ulaşmak için onlarca Filistinliye ait mezarlık tahrip edildiği ortaya çıktı. Aileler, mezarlardaki sevdiklerinin akıbeti konusunda belirsizlik içinde. Ayrıca, İsrail'in son esirinin cesedini geri almasına rağmen birçok aile hâlâ sevdiklerinin cenazesini bulamadı. Gazze'de enkaz altında 10 binden fazla cenazenin olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinlilere saldırdı. Yahudi yerleşimci teröristler ayrıca bazı köylerde evleri ateşe verdi.