Gazze’de ölümün yeni adı: Susuzluk

Siyonist İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani yardımları engelleyen ablukası, bölgede açlık krizinin ardından şimdi de su krizini derinleştirdi. Gazze Hükümeti Medya ve İletişim Ofisi'nin SABAH için derlediği resmi verilere göre, temel insani ihtiyaçların bölgeye girişinin engellenmesi nedeniyle altyapı çöktü, milyonlarca Filistinli temiz suya ulaşamaz hale geldi. Yapılan açıklamada, "Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalar açısından susuzluğun kitlesel ölümlere yol açabileceği" uyarısı net bir dille vurgulandı.

2.4 MİLYON KİŞİ

Verilere göre Gazze'de 1 milyon metreden fazla su şebekesi tahrip edildi. Milyonlarca kişi temiz içme suyuna erişemiyor. 2.4 milyondan fazla Filistinliye su ulaştırılması ciddi şekilde aksarken, bölgedeki yaşam koşulları her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Gazze Hükümeti Medya ve İletişim Ofisi, uluslararası topluma acil çağrıda bulunarak su altyapısının onarılması gerektiğini vurguladı. Resmi verilere göre Gazze'de yaşanan tablo, açlıkla mücadele eden sivillerin şimdi de susuzluk, salgın hastalıklar ve çöken altyapı nedeniyle hayatta kalma savaşı verdiğini ortaya koyuyor.