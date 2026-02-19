Gazze’de ramazan yine kanlı başladı

İsrail'in soykırımı altındaki Gazze Şeridi'nde dün ramazanın ilk günüydü. İsrail askerlerinin, ramazan ayının ilk gününde, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki saldırısında bir Filistinli yaşamını yitirdi. Beni Suheyla Kavşağı'nda açılan ateş sonucu 14 yaşındaki Muhanned en-Neccar hayatını kaybetti. 10 Ekim'de yürürlüğe giden ateşkes boyunca öldürülen Filistinli sayısı 600'e yaklaştı.

Görgü tanıklarına göre, Han Yunus'un doğu bölgelerinde konuşlu İsrail askeri araçlarından yoğun ateş açıldı.

İsrail askeri araçları, Refah yakınlarında Morag Koridoru civarına ateş açtı, topçu birlikleri Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunu bombaladı.

İsrail askeri araçları, Beyt Lahiya beldesinin doğu kesimlerine ateş açtı. Topçu birlikleri Gazze'nin Zeytun Mahallesi'nin doğusunu bombaladı.

NAMAZLARA YİNE KISITLAMA

Katil İsrail ordusu sadece Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına devam etmiyor, Mescid-i Aksa ile Batı Şeria'daki ihlallerine de son sürat devam ediyor.

İsrail, önceki ramazanlarda olduğu gibi bu sene de işgal altındaki Batı Şeria'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya cuma namazı için gelmek isteyen Filistinlilere yönelik yine kısıtlama kararı aldı. Sadece 10 bin Filistinli namaza katılacak.

Ramazan ayının ilk gününün idrak edildiği Filistin'de, İsrail polisinin himayesindeki onlarca fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da arkeolojik alanların bulunduğu 2 bin dönümlük araziye el koydu.

Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinlilere ait koyunları çaldı.

İşgal altındaki bölgede 14 kişi gözaltına alındı.

SAHUR VE İFTAR İÇİN YİYECEK YOK

Gazze'de çok sayıda kişi ramazanda saldırıların yeniden yoğun şekilde başlamasından korkuyor. Gıda krizi ise sürüyor. İnsanlar iftar ve sahur için yardım kuruluşlarından gıda almaya çalışıyor. Al Jazeera'ye konuşan Bureij mülteci kampında yaşayan Maisoon al-Barbarawi "Bu, evimiz olmadan geçirdiğimiz üçüncü ramazan. Evlerimizi, ailelerimizi ve çok sayıda sevdiğimi kaydettik" sözleriyle içinde bulundukları durumu özetledi.

YIKIM ALTINDA TERAVİH

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Filistinliler, ramazan ayının ilk teravih namazını, İsrail saldırılarında yıkıma uğrayan Albani Camii'nde eda etti.

FİDAN, BARIŞ KURULU TOPLANTISINDA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenecek, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'nun ilk toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak. Fidan'ın toplantıda yapacağı hitapta Filistin meselesinin çözümüne yönelik çabaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini ve Türkiye'nin bu doğrultudaki girişimlere desteğini ifade etmesi bekleniyor.