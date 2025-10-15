Gazze’de Refah Sınır kapısı muamması: Sınır kapısı açılacak mı?

Gazetede yer alan bilgilere göre, sınır kapısının yarın da kapalı kalması bekleniyor. Ayrıca kapının açılış tarihine ilişkin bir bilgi verilmedi.

İsrail basınına konuşan bir güvenlik kaynağı, "Refah Sınır Kapısı bugün açılmayacak, açılış tarihi de henüz bilinmiyor" ifadelerini kullandı. Kaynak, Refah Sınır Kapısı'nın bugün faaliyete girmesinin "lojistik sebeplerle mümkün olmadığını, İsrail'in bölgeye ekip göndermesinin gerektiğini ve bunun zaman aldığını" savundu.

İSRAİL, REFAH SINIR KAPISI'NI ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇMAYACAĞINI DUYURMUŞTU

Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ne Mısır üzerinden geçişi sağlayan Refah Sınır Kapısı'nı çarşamba günü açmayacağını açıklamıştı.

İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı açmamasına bahane olarak Hamas'ın elindeki tüm ölü İsrailli esirlerin cenazelerinin teslimindeki gecikmeyi göstermişti.

Hamas, esir takası kapsamında gece saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki 4 İsrailli esirin daha cenazesini Kızılhaç'a teslim etmişti. Böylece, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas, Gazze'deki 28 ölü esirin 8'inin cenazesini teslim etmiş oldu.

İsrail'in, Gazze'de 2 yıl boyunca soykırıma varan saldırıları ve İsrail ordusunun Gazze'nin belirli bölümünde devam eden işgali nedeniyle Hamas'ın bütün cenazelerin yerini tespit etmesinin zor olduğu taraflar arasında ateşkes anlaşmasında kabul edilmişti.

Bu nedenle Gazze'deki İsrailli ölü esirlerin cenazelerinin bulunmasını sağlamak üzere Türkiye, Katar, Mısır ve ABD'den temsilcilerin yer aldığı bir komite kurulması kararlaştırılmıştı.

Son olarak, İsrail devlet televizyonu KAN, Hamas'ın Gazze'deki İsrailli 4 esirin daha cenazesini gece saatlerinde teslim etmesinin ardından İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı bugün açacağını duyurmuştu.