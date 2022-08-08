Gazze’de sağlık sistemi çökebilir

İsrail'in son üç günde aralarında kadın ve çocukların da olduğu 44 Filistinlinin hayatını kaybetmesine, yüzlerce konutun zarar görmesine yol açan saldırılarının ardından varılan ateşkes yürürlükte. Ancak uzmanlara göre ateşkes her an bozulabilir. İsrail ile Gazze'deki İslami Cihad Hareketi arasında Mısır'ın arabuluculuğuyla varılan ateşkes gereği Tel Aviv yönetiminin 2 Filistinli tutuklu aktivisti serbest bırakması gerekiyor. Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale, İsrail'in kabul ettiği şartları yerine getirmemesi halinde ateşkes anlaşmasını yok sayacaklarını ve savaşa yeniden başlayacaklarını söyledi.Bir kez daha İsrail'in saldırılarına maruz kalan ve yıllardır abluka altında tutulan Gazze'de elektrik sıkıntısı nedeniyle sağlık hizmetlerinin 24 saat içinde durabileceği bildirildi. İsrail'in saldırısının ardından ambargonun ağırlaştığı Gazze'nin güneyindeki tek elektrik santrali yakıt sıkıntısı nedeniyle cumartesi günü 12 saat boyunca kapalı kalmıştı. Yaşanan sıkıntıların ardından İHH İnsani Yardım Vakfı, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne yardım götürdü. Saldırılarda yaralananlar için tıbbi gereç ve nakdi yardım ulaştırıldı.Uzmanlar, Tel Aviv hükümetinin saldırılarının 1 Kasım'daki seçimleri etkileme konusunda siyasi olarak kullanılacağını belirtiyor. Seçimlerde Başbakan Yair Lapid ile Savuna Bakanı Benny Gantz'ın ortaklığı eski Başbakan Binyamin Netanyahu'ya karşı. Anketlere göre Netanyahu, önde gözüküyor.Gazze'ye yönelik saldırılar devam ederken, fanatik Yahudi yerleşimciler, İsrail polisinin eşliğinde gruplar halinde Meğaribe Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimcinin İsrail güçlerinin himayesinde Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınları kınadı.İSRAIL işgali altındaki Batı Şeria'da, İsrail güçleri Filistinlilere ait yapıları yıkarken, tarım arazilerine de zarar verdi. İsrail askerleri, "izinsiz" olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait 9 yapıyı yerle bir etti. Öte yandan Fransız haber kanalı BFMTV, gazeteci Alain Gresh'in İsrail'i, Gazze'ye yaptığı operasyonlardan sorumlu tuttuğu röportajın görüntülerini kaldırdı.