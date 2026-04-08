Gazze’de sağlık sistemi çöküşün eşiğinde
İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarına devam ettiği ve Refah Sınır Kapısı'nı yeniden kapattığı Gazze Şeridi'nde hastanelerin yüzde 94'ü hasar gördü, 36 hastane hizmet dışı kaldı, 18 hastane sınırlı hizmet verebiliyor. 1.6 milyon kişi yüksek düzeyde akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya. 101 bin bebek ve çocuk ile 37 bin hamile ve emziren kadının hayatı akut yetersiz beslenme tehdidi altında. Erken doğum oranlarında belirgin bir artışın yaşandığı Gazze'de her beş yenidoğandan birinin yoğun bakıma ihtiyacı oluyor. Yılın ilk ayında konulan teşhislerin yüzde 23.3'ünü bulaşıcı hastalıklar oluşturdu. 3 bin 800'ü çocuk 18 bin 500 hasta acil tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor.