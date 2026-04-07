Gazze’de sağlık sistemi çöküşün eşiğinde: Hastanelerin yüzde 94’ü hasar gördü

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde de gerileme kaydedildi; bunların da sadece yüzde 1,5'inin tam kapasiteyle çalışıyor, hizmet kapasiteleri de yarısından daha azına düştü. Bölgedeki sağlık krizinin boyutu temel ilaçların yüzde 51'inin stoklarının tamamen tükenmesiyle daha da derinleşti. İlaç eksikliği, kronik hastalar başta olmak üzere binlerce hastanın düzenli tedaviye erişimini kısıtlıyor.

Filistin Merkezi İstatistik Kurumunun (PCBS), 7 Nisan Dünya Sağlık Günü münasebetiyle yayımladığı raporda saldırı ve ablukanın gölgesinde özellikle Gazze'de sağlık sisteminin çöküş noktasına ulaşmış durumda olduğu kaydedildi. Rapora göre, İsrail saldırıları ve abluka nedeniyle sağlık sektörünün çöküş noktasına geldiği Gazze Şeridi'nde hastanelerin yüzde 94'ü hasar gördü ve 36 hastane hizmet dışı kaldı, 18 hastane ise sınırlı hizmet verebiliyor.

Tarım arazilerinin yüzde 96'sının tahrip edildiği, işsizliğin yüzde 80'e yükseldiği ve nüfusun yüzde 47'sinin temel sağlık hizmetlerinden yoksun olduğu Gazze Şeridi'nde ateşkesin ardından görülen sınırlı iyileşmenin de son derece kırılgan olduğu gözlemleniyor. Bununla birlikte saldırıların yeniden başlaması ve yardımların kesilmesi ihtimali de kıtlık riskini canlı tutuyor.

Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) Ekim 2025-Nisan 2026 raporuna göre, 16 Ekim ile 30 Kasım 2025 tarihleri arasında Gazze Şeridi'nde ciddi düzeyde gıda güvensizliği yaşandı.

EN ZAYIF KESİM TEHDİT ALTINDA

Gazze Şeridi'nde özellikle çocuklar ve kadınlar endişe verici beslenme koşullarıyla karşı karşıya.

IPC'nin raporuna göre, Ekim 2026 ortasına kadar tahminler, akut yetersiz beslenmenin 101 bin bebek ve çocuğun (6-59 ay arası) hayatını tehdit ettiğine; bunlardan 31 binin ise kritik aşamada olduğuna işaret ediyor.

Bu kapsamda yaklaşık 37 bin hamile ve emziren kadın şiddetli yetersiz beslenme riski taşıdığı bunlardan on binlercesinin de yüksek sağlık ve beslenmeyle riskine maruz kalıyor.

Yetersiz beslenme, direkt ve dolaylı şekilde yenidoğan sağlığı üzerinde de yıkıcı bir etkiye sahip.

Erken doğum oranlarında belirgin bir artışın yaşandığı bölgede, her beş yenidoğandan birinin yoğun bakıma ihtiyacı oluyor.

Temel besin ihtiyaçlarının eksikliğiyle bağlantılı olarak düşük vakalarında ve sağlık komplikasyonlarında keskin bir artış yaşanıyor.