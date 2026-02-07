Gazze’de şehit sayısı 200 bin olabilir

Cenevre Uluslararası İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları Akademisi bünyesinde Uluslararası İnsani Hukuk Odak Projesi Başkanı olarak görev yapan Stuart Casey Maslen, Ekim 2023 itibarıyla Gazze'deki nüfusun yüzde 10'undan fazlasının azaldığını belirterek, bunun da yaklaşık 200 bin insanın kaybedildiği anlamına geldiğini bildirdi. Şu ana kadar açıklanan şehit sayısı yaklaşık 72 bin olarak biliniyor.

MEZARI YIKTILAR

The Guardian gazetesi ise İsrail ordusunun Gazze'de Birinci ve İkinci Dünya Savaşları'nda hayatını kaybeden askerlerin mezarlarının bulunduğu savaş mezarlığının bir kısmını buldozerlerle tahrip ettiğini ortaya koydu. Haberde Tuffah bölgesindeki savaş mezarlığına ait uydu görüntülerine ve görgü tanıklarının konuyla ilgili ifadelerine yer verildi. Savaş mezarlığının bir bölümünde "geniş çaplı ve sistematik" tahribat yapıldığını gösterdiği öne sürüldü. Bölgede Türk şehitlerinin mezarlığı da bulunuyor.