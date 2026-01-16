Gazze’de sessiz soykırım

ABD, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'den bu yana yürürlükte olan ateşkesin ikinci aşamasına geçildiğini duyurdu. Bu süreçte Filistin Yönetim Kurulu'nun görevine başlaması, İsrail'in çekilmesi ve Hamas'ın silahsızlandırılması ile Uluslararası Görev Gücü'nün oluşturulması bekleniyor. ABD merkezli yayın kuruluşu Axios, ABD'li yetkililerin Hamas'ın silah bırakmaya hazır olduğunu söylediğini öne sürdü.

ÖLÜM HÂLÂ HER YERDE

Ancak akıllardaki en önemli soru İsrail'in katliamlarına devam edip etmeyeceği. İsrail, 10 Ekim 2025 ile 14 Ocak 2026 arasında ateşkese rağmen 500'e yakın Filistinliyi daha katletti. Ateşkese dair uzmanlar "İsrail, 7 Ekim 2023 ile 10 Ekim 2025 arasında her gün katliamlar yaparak açık soykırım uyguluyordu. 10 Ekim ateşkesinden sonra ise soykırım yavaş ve sessiz ilerliyor" yorumunu yapıyor. İsrail, anlaşmaya rağmen Gazze'ye insani yardımların girişine izin vermiyor. Filistinliler ya saldırılardan ya hastalıklardan ya da soğuktan ölmeye devam ediyor. Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 71 bin 441'e yükseldi.