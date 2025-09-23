Gazze’de sıcak temas: Kassam Tugaylarından İsrail ordusuna roketli saldırı
Gazze’nin güneybatısında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Kassam Tugayları, İsrail ordusuna ait Merkava tipi bir tankı “Yasin 105” roketiyle vurduğunu duyurdu.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yapılan açıklamada, Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'nde İsrail ordusuna ait Merkava tipi bir tankın "Yasin 105 roketi" ile hedef alındığı belirtildi.
Saldırının işgalci İsrail ordusunun Gazze kentinde Filistin halkına yönelik uyguladığı soykırım ve zorla göç politikalarına karşılık düzenlendiği kaydedildi.
Açıklamada, saldırı sonucunda İsrail ordusundaki can kaybı ve yaralanmalara ilişkin bilgi verilmedi.
Bölgedeki görgü tanıklarının Anadolu Ajansı muhabirine verdiği bilgilere göre, İsrail ordusuna ait askeri araçlar kentin güneybatı kavşağındaki Tel el-Heva Mahallesi'nin kuzeyine kadar ilerlemiş durumda. Tanıklar, askeri araçların El-Enbaşi Hasan Camii çevresinde konuşlandığını aktardı.