Gazze’de şimdi de sıcaklarla boğuşuyoruz: Nefes alamıyoruz

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 4 Filistinli daha hayatını kaybetti. İsrail askerlerinin En-Nuveyri Tepesi bölgesine açtığı ateş sonucu 9 yaşındaki Tala Cuma Ebu Matar yaşamını yitirdi. İsrail'in saldırılar ve ablukası nedeniyle bölgedeki insani durum ise her geçen gün kötüleşiyor. Derme çatma çadırlarda hayatta kalmaya çalışan Filistinliler, kavurucu sıcaklar altında yaşam mücadelesi veriyor. Ne doğru düzgün çadır var ne de su.

Çocuklar haşereler içinde büyüyor. Ebu Muhammed el-Belbisi "İnsanlığı seven herkese sesleniyoruz; bize su sağlasınlar" derken Ummu Halil es-Saydavi "Çadırların içinde yaşanmıyor. İçerisi ateş gibi. Bütün gün gölgede oturmaya çalışıyoruz ama güneş yükselince gölge de kalmıyor" ifadeleriyle yaşadıkları zorlukları anlattı.