Gazze’de sivillerin evini yerle bir etmişlerdi: İsrail kendi personelini öldürdü!

Gazze'de yerleşim alanlarını yıkan 39 yaşındaki İsrailli ekskavatör operatörü Jacob Avitan, bir Siyonist ordu karakoluna girdiğinde dost ateşi sonucu öldürüldü.
İsrail ordusu, salı sabahı Gazze'de meydana gelen dost ateşi olayında İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı sivil bir ekskavatör operatörünün öldürüldüğünü duyurdu. Olayın ardından İsrailli yetkililer soruşturma başlattı.
Avitan, İsrail ordusunun Hamas'la varılan ateşkes anlaşması kapsamında son günlerde çekildiği Gazze'nin merkezindeki Netzarim Koridoru bölgesindeki yıkılan Filistinli yerleşim alanlarının enkazını kaldırmak için bir ekskavatör çalıştırmak üzere sözleşme imzalamıştı.
Yetkililerin ilk soruşturmasına göre, operatör, Gazze'de hala askerlerin konuşlu olduğu bir bölgede bulunan bir ordu karakoluna sivil kıyafetlerle geldi ve yanlışlıkla bir tehdit olarak tanımlandı.
Karakolun girişini koruyan bir asker, Avitan'a ateş açarak onu öldürdü.
Ölümcül olayla ilgili soruşturma halen sürüyor.
İSRAİL'İN GAZZE'DE GERİDE BIRAKTIĞI YIKIM
İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşaması çerçevesinde İsrail, 25 Ocak'ta Netzarim Koridoru'nun bir kısmından çekilerek Filistinlilerin sahil yolu üzerinden Gazze'nin kuzeyine dönmelerine izin verdi.
Saldırıların başladığı günden bu yana aylar sonra Gazze'nin kuzeyine dönen Filistinliler, evlerinin son hallerini görmek ve eşyalarını alabilmek için geldikleri Al-Zahra kentinde yıkımla karşılaştı.
Evlerinden geriye kalan enkazla karşılaşan Filistinliler, İsrail saldırılarında yerle bir olan evleri karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Moloz yığınına dönen kentte tüm evler, altyapı, ana caddeler, üniversiteler, okullar ve camilerin yerle bir olduğu görüldü. Filistinliler, enkaza dönen evlerinin yanı sıra moloz yığınında saldırılarda hayatını kaybedenlerin cansız bedeni ile karşılaştı.