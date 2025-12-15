Gazze’de soğuktan ölümler başladı

İki yılı aşkın süredir katil İsrail bombardımanı altında hayatta kalmaya çalışan binlerce Filistinli şimdi de soykırımcıların uyguladığı stratejik abluka nedeniyle ölümün ucunda. Bir yanda İsrail bombalarının hedefi olan Filistinliler diğer yanda fırtına ve yağmurun yıktığı harabeye dönmüş binaların altında kalarak ya da soğuktan donarak hayatını kaybediyor. Çocuklar, suların dolduğu derme çatma çadırlarda boğulma riski yaşıyor. Aileler çocukları için kuru ve sıcak bir yer bulamıyor. Ancak, İsrail ateşkes anlaşmasına ve tüm tepkilere rağmen bölgeye yardım girişlerini engelliyor. İsrail ablukası nedeniyle Gazzeliler en temel insani ihtiyaçlara bile ulaşamıyor.

YAĞMURDAN ÖLDÜLER

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de şiddetli yağmurlar nedeniyle son 24 saatte en az 10 kişinin öldüğünü bildirdi. Geçtiğimiz hafta 3 çocuğun soğuk hava nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirilmişti. Hava şartları nedeniyle en az 13 ev çöktü ve binlerce çadır sulara gömüldü. İsrail, dün de Gazze Şeridi'nde ateşkese yönelik ihlallerini sürdürdü. Gazze'nin güneyinde işgal altında tutulan Han Yunus kentinin doğusunda bazı bölgeler İsrail ordusuna ait uçaklar ve top atışlarıyla bombalandı. İsrail donanması da Han Yunus açıklarında denize doğru hedef gözetmeksizin ateş açtı. Ayrıca Gazze kentinin doğu bölgeleri topçu atışlarıyla hedef alındı. Öte yandan Han Yunus açıklarında Filistinli 2 balıkçıyı alıkoyup teknelerini patlatarak batırdılar. İsrail'in saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte, 9 artarak 70 bin 663'e yükseldi.

ABD'DEN İSRAİL'E BASKI ZİYARETİ

Gazze'de 10 Ekim'de varılan ateşkesin 2'nci aşamasının ne zaman başlayacağı merak konusu olurken ABD'nin İsrail'e baskısı artıyor. İsrail'in Walla sitesi, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmek üzere bugün Tel Aviv'e gideceğini iddia etti. ABD'li kaynağa dayandırılan haberde, Washington yönetiminin, Gazze'ye Uluslararası İstikrar Gücü'nün konuşlandırılması da dahil olmak üzere ateşkesin ikinci aşamasına geçiş için arabulucu ülkeler ve taraflarla görüşmeler yürüttüğü ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadığı belirtildi. Barrack'ın beklenen ziyaretiyle eş zamanlı Katar'da Gazze'ye konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü üzerine yarın çok uluslu bir koordinasyon toplantısı düzenleneceği bildirildi. ABD'nin ateşkesin ikinci aşamasına hızla geçilmesi için İsrail'e baskı yaptığı aktarılırken Tel Aviv'in ateşkesin ilerlemenin Gazze'de kalan son İsrailli esirin cesedinin iadesine bağlı olduğunu bildirdiği kaydediliyor.