Gazze’de son 24 saatte 47 Filistinli katledildi: Açlık nedeniyle de 7 kişi hayatını kaybetti

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti, 205 kişi ise yaralandı. İsrail'in ateşkes anlaşmasını tek taraflı feshettiği 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 253'e, yaralananların sayısı ise 52 bin 223'e yükseldi. Son verilerle birlikte İsrail'in saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybı 64 bin 803'e, yaralı sayısı 164 bin 264'e ulaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ayrıca son 24 saat içinde sözde yardım dağıtım faaliyetleri sırasında düzenlenen saldırılar sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi de yaralandı. Böylece sözde yardım faaliyetlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 484'e, yaralananların sayısı 18 bin 117'ye yükseldi.