Gazze’de son 24 saatte 83 can kaybı

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları aralıksız devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte 83 kişi hayatını kaybetti, 554 kişi de yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana toplam can kaybı 9 bin 163'e, yaralı sayısı 35 bin 602'ye yükseldi. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 60 bin 332'ye, yaralı sayısı 147 bin 643'e ulaştı.

SÖZDE YARDIM DAĞITIM FAALİYETLERİNDE CAN KAYBI BİN 383'E ÇIKTI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ayrıca son 24 saat içinde sözde yardım dağıtım faaliyetleri sırasında düzenlenen saldırılar sonucunda 53 kişi yaşamını yitirdi, 400 kişi de yaralandı. Böylece sözde yardım faaliyetlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 383'e, yaralananların sayısı 9 bin 218'e yükseldi.

ÖLÜM TUZAĞI

Gazze Şeridi'nde ABD-İsrail güdümündeki "Gazze İnsani Yardım Vakfı" aracılığıyla 27 Mayıs'tan bu yana sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriliyor. Birleşmiş Milletlerin devre dışı bırakıldığı yardım dağıtımı, İsrail'in söz konusu yardım noktalarında gıda bekleyen Filistinlilere gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle "ölüm tuzağı" olarak nitelendiriliyor.