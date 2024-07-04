Gazze’de soykırım Batı Şeria’da ilhak

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 10 günde 385 Filistinli daha hayatını kaybetti. İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 38 bin 11 Filistinliyi katletti. 87 bin 445 kişi ise yaralandı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin doğusunda sivillerin sığındığı bir okulu hedef alması sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'ndeki soykırım aralıksız sürerken siyonist İsrail rejimi diğer taraftan da Batı Şeria'yı ilhak ediyor. İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'yı ikinci Gazze'ye dönüştürme peşinde:Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 9 bin 520 Filistinliyi tutukladılar.İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin saldırılarında 561 Filistinli hayatını kaybetti.İsrail 3 Temmuz'da işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait yaklaşık 12 bin 715 dönümlük araziye el koydu.Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasp ediyor. Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu yerleşimler yasadışı sayılıyor.İsrail ordusu, dün de Batı Şeria'da Filistinlilere ait 11 evi yıktı. İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları, sık sık "ruhsatsız" oldukları iddiasıyla yıkıyor.Hamas'tan yapılan açıklamada "Filistin halkımıza yönelik saldırıların durdurulması amacıyla arabulucu kardeşlerimizle (Mısır-Katar) fikir alışverişinde bulunduk" ifadeleri kullanıldı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplarla esir değişimi anlaşmasına "her zamankinden daha yakın olduğunu" söyledi.İSRAİL ile tansiyonun giderek tırmandığı Lübnan Hizbullahı'nın İsrail topraklarına 20 insansız hava aracı (İHA) gönderdiği ve 200'den fazla roket attığı belirtildi. Saldırıların, İsrail'in bir önceki gün düzenlediği hava saldırısında üst düzey komutan Muhammed Nasır'ın öldürülmesine misilleme olduğu belirtiliyor.