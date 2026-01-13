Gazze’de soykırım, Batı Şeria’da zulüm

Katil İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 7 artarak 71 bin 419'a yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında soğuktan ölen 7 günlük bir bebek ile 4 yaşında çocuk da var. Şifa Hastanesi Direktörü Dr. Muhammed Ebu Silmiyye, İsrail'in uyguladığı açlık politikaları nedeniyle bağışıklık sisteminin çökmesi sonucu, ölümcül solunum yolu virüslerinin hızla yayıldığını belirtti. Öte yandan İsrail'in ve terörist Yahudi yerleşimcilerin apartheid rejimi uyguladığı işgal altındaki Batı Şeria'nın yakında Gazze gibi bir direnişe geçmesi bekleniyor. Gazze'ye saldırıların başladığı Ekim 2023'ten beri Batı Şeria'da Filistinlilere karşı 1720 saldırı kayda geçti. Batı Şeria'daki saldırılarda en az 1106 Filistinli hayatını kaybetti. 21 binden fazla Filistinli ise gözaltına alındı.