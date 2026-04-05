Gazze’de soykırım, Batı Şeria’da zulüm
Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de katliama, işgal altındaki Batı Şeria'da ise gözaltılara devam ediyor. İsrail askerleri önceki gün Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenledi. Ramallah'ın Deyr Gassane beldesinde bir araçtan indirilen 23 yaşındaki Mahir Kerim Nasır'ı gözaltına aldılar. El Halil'deki Arub Mülteci Kampı'na düzenlenen baskında ise bir çocuk gözaltına alındı. Öte yandan İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği saldırılarda 2 kişi daha hayatını kaybetti. Ekim 2023'ten bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 291'e ulaştı.