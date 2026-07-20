Gazze’de soykırım, Batı Şeria’da zulüm! Camiyi ateşe verdiler

Gazze'de soykırım yapan katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmünü artırarak devam ediyor. 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 73 bin 269 Filistinliyi katlettiler. Gazze'deki barbarlığını Batı Şeria'da da uygulayan İsrail ordusu sık sık düzenlediği baskınlarda masum Filistinlileri katlediyor, darp ediyor ve gözaltına alıyor. Dün Ramallah kentinde kalp krizi geçiren 30 yaşındaki Filistinli kadın, İsrail ordusunun kasaba girişindeki askeri bariyerde ambulansı 30 dakikadan fazla bekletmesi sonucu hayatını kaybetti. Filistin topraklarını gasbeden Yahudiler de bu şiddet dalgasından yararlanarak Filistinlilere yönelik saldırılarını her geçen gün artıyor.

TÜM KIRMIZI ÇİZGİLER AŞILDI

El Halil'e bağlı Tevane köyü Meclis Başkanı Muhammed Rubi, yasa dışı "Havat Maon" yerleşim biriminden gelen İsrailli saldırganların köye baskın düzenlediğini söyledi. Rubi, İsrailli saldırganların yanıcı maddeler atarak Filistinli Kemal Musa Rubi ile Mahmud Selman Rubi'ye ait iki ev ile Tevane Camisi'ni ateşe verdiğini belirtti. Kundaklanan yapıların büyük kısmının yandığını aktaran Rubi, bu saldırıların İsrail güçlerinin korumasında gerçekleştirildiğinin altını çizdi. Rubi, söz konusu İsraillilerin ayrıca bir araç dahil Filistinlilere ait mülkleri kırıp tahrip ettiğini aktardı. Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, caminin ateşe verilmesinin tüm kırmızı çizgilerin aşılması anlamına geldiğini vurguladı. Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında büyük bir artış yaşanıyor. Resmi Filistin verilerine göre, bu süreçte 1181 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı ve 24 bine yakın Filistinli gözaltına alındı.

GAZZE'DE KANSER VAKALARI ARTTI

Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de katliama devam ediyor. Mülteci kamplarını ve çadırları hedef alıyorlar. Son bir günde düzenlenen saldırılarda en az 15 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırılar ve abluka nedeniyle insani kriz de derinleşiyor. On binlerce Filistinli sıcaktan kavrulan çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Temiz suya erişmekte zorlanıyorlar. Sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle nüfusun büyük bölümünün sağlık hizmetlerine erişemediği, salgın hastalıklar ile kanser vakalarında ise ciddi artış yaşandığı bildirildi.