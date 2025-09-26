Gazze’de soykırım devam ediyor: 140’tan fazla hava saldırısı
Soykırımın sürdüğü Gazze’de İsrail ordusu son 24 saatte 140’tan fazla hava saldırısı düzenledi. Siyonist yönetim kara harekâtı ile birlikte kenti havadan da yoğun bombardıman altında tutuyor.
İsrail ordusu, işgal için başlattığı kara saldırısına paralel olarak hava bombardımanını artırdı. Açlığa ve saldırılara rağmen Gazze'yi terk etmeyen Filistinlilerin sığındığı bölgeler, hedef alınmaya devam ediyor.
FİLİSTİNLİLER GÖÇE ZORLANIYOR
Saldırılar, yüzbinlerce Filistinliyi güneye göç etmeye mecbur bırakmayı amaçlıyor. Gazze kenti havadan ve karadan ağır bombardıman altında olmasına rağmen Filistinliler topraklarında kalmaya devam ediyor.
GAZZE ŞERİDİ'NİN ORTA VE GÜNEY KESİMLERİ DE HEDEFTE
Katil İsrail ordusu Gazze kentinin yanı sıra Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerinde de saldırılarına devam ediyor. Yoğun bombardıman, sivillerin barındığı bölgeleri hedef alıyor. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'ne 140'tan fazla hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.
BÜYÜK YIKIM VE KAYIPLAR
7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarda en az 65 bin 502 Filistinli yaşamını yitirdi, 167 bin 376 kişi yaralandı.