Gazze’de soykırım devam ediyor: 140’tan fazla hava saldırısı

İsrail ordusu, işgal için başlattığı kara saldırısına paralel olarak hava bombardımanını artırdı. Açlığa ve saldırılara rağmen Gazze'yi terk etmeyen Filistinlilerin sığındığı bölgeler, hedef alınmaya devam ediyor.

FİLİSTİNLİLER GÖÇE ZORLANIYOR

Saldırılar, yüzbinlerce Filistinliyi güneye göç etmeye mecbur bırakmayı amaçlıyor. Gazze kenti havadan ve karadan ağır bombardıman altında olmasına rağmen Filistinliler topraklarında kalmaya devam ediyor.