Gazze’de soykırım: İsrail 20 günde 1100 Filistinliyi katletti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinde 20 günde 1100 Filistinliyi öldürdüğünü belirtti.

Burş, "İsrail ordusunun 13 Ağustos'tan bu yana Gazze kentinde devam eden saldırılarında 1100'den fazla kişi hayatını kaybetti, 6 bin 8 kişi de yaralandı." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun saldırılarına kuzeyden Cibaliya el-Beled ve Nezle bölgelerinden başladığını aktaran Burş, sonrasında Gazze kentinin kuzeybatısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne ve doğusundaki Zeytun ve Sabra mahallelerine doğru genişletilen saldırıların El-Ehli Baptist Hastanesi çevresine kadar ulaştığını ifade etti.

Burş, İsrail ordusunun binlerce ev ve binayı yerle bir ettiğini, Şeyh Rıdvan Kliniği gibi sağlık merkezlerini hedef aldığını ve ambulansları tahrip ettiğini kaydetti.

İsrail saldırıları nedeniyle yine binlerce Filistinlinin zorla yerinden edildiğine dikkati çeken Burş, bölge halkının ciddi gıda ve ilaç sıkıntısı altında çok zor şartlarda bulunduğunu vurguladı.

Burş, "İşgalci İsrail, savunmasız sivillere karşı yürüttüğü soykırımı meşrulaştırmak için uluslararası kamuoyunu yalanlarla yanıltmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.