Gazze’de soykırım Lübnan’da işgal Suriye’de saldırı

Katil İsrail devleti her ne kadar son haftalarda ABD'nin İran'a karşı saldırılarına müdahil olmasa da diğer ülkelerdeki vahşetlerine devam ediyor.

Filistin: İsrail ordusunun işgal altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlediği son saldırılarda ikisi çocuk 4 Filistinli daha yaşamını yitirdi, çoğu çocuk 36 kişi yaralandı. Şehitlerden 3'ü çadırlarında uyurken katledildi. İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Tel beldesinde Filistinlilere ait 4 evi askeri karargâha dönüştürdü.

Suriye: İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kırsalında bulunan Doğu Tel el-Ahmer çevresine topçu saldırısı düzenledi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı ve yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.

Lübnan: İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, güney Lübnan'da işgal ettikleri topraklardan çekilmeyeceklerini duyurdu. Bölgedeki operasyonların devam ettiği bilgisini veren Zamir, gerekirse işgal bölgesini genişleteceklerini kaydetti. Lübnan ordusundan "İsrail, konuşlanma çabalarımızı engellemek için saldırılarını ve ihlallerini sürdürüyor" açıklaması yapıldı.

2 BİN 276 AİLE YOK OLDU

İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'nde 2 bin 276 aile nüfus kayıtlarından tamamen silindi. 60 bin 737 çocuk yetim veya öksüz kaldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör