Gazze’de soykırım var

Katil İsrail devletinin Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 98 kişi artarak 63 bin 557'ye çıktı. İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 3'ü çocuk 9 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti. Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 127'si çocuk olmak üzere 348'e yükseldi. İsrail'in Gazze'de soykırım uyguladığını kanıtlayan kurumlar arasına Uluslararası Soykırım Araştırmacıları Derneği (IAGS) de eklendi.

ABD'DEN KATLİAM İZNİ

IAGS'nin 500 üyesinin yüzde 86'sı "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki politika ve eylemleri, BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin (1948) 2'nci maddesinde belirtilen soykırımın yasal tanımına uymaktadır" ifadesini içeren kararı destekledi. Soykırım belgeleri konusunda en kabul gören kurum olarak kabul edilen IAGS'nin açıkladığı raporun Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda devam eden soykırım davasına da direkt etki yaması bekleniyor. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Hamas'ın kabul ettiği belirtilen kısmi esir takası anlaşmasını reddederek Gazze Şeridi'nde saldırıları yoğunlaştırmasını söylediği iddia edildi.