Gazze’de su altyapısı çöktü

Gazze Şeridi'ndeki insani kriz, kamuoyunun dikkati İran savaşına kayarken geri dönülemez bir noktaya ulaştı. BM verilerine göre, su altyapısının yaklaşık yüzde 70'inin İsrail saldırılarıyla kullanılmaz hale geldi. Hastaneler başta olmak üzere tüm sivil alanları vuran su krizi, insani yardımların engellenmesiyle birlikte susuzluk riskini en üst seviyeye taşıdı.

'ÇOCUKLAR ÖLSÜN' DEDİ

Unutulan cephe Batı Şeria'da yasadışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere zulmü sürüyor. Norveç Dışişleri Bakanı "Barışçıl adımlar atılmazsa yerleşimciler vahşileşecek" sözüyle bölgedeki durumu anlattı. Ayrıca İsrailli aşırı sağcı milletvekili Yitzhak Kroizer, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinin güneyinde Tubas'a bağlı Tammun beldesinde 2'si çocuk 4 Filistinliyi öldürmesini, "Cenin'de masum çocuk yok" sözleriyle savundu. Faşist Kroizer'in sözleri siyonist zihniyetin özeti oldu.

ÇADIRLARA BOMBA

Katil İsrail, Gazze'de sivillerin yer aldığı Deir El-Balah kampına füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda çok sayıda Filistinli şehit oldu. Gazze'de toplam can kaybı 72 bin 267'ye yükseldi.