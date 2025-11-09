Gazze’de sustular Faşir’de seyrediyorlar

Sudan'ın Brüksel Büyükelçisi ve Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Abdelbagi H. Kabeir, AB'nin ülkesinde yaşanan kriz karşısındaki eylemsizliğine tepki gösterdi. Büyükelçi, "Gazze, büyük bir trajediydi. Başından beri net bir duruş sergileyen az sayıda ülke vardı ve zaman onları haklı çıkardı. Katar, Mısır ve Türkiye gibi bölge ülkelerinin barış çabaları olmasaydı süreç ilerlemezdi. AB ise bu süreçlerde yoktu. Neden?" değerlendirmesinde bulundu. Büyükelçi, "Harekete geçmek için Darfur'un, Faşir'in düşmesini beklemek zorunda kalmamalıyız. Aynı şekilde Gazze için de neredeyse terk edecek kimse kalmayana kadar beklediler. Şimdi de Faşir'in gözlerinin önünde yıkılmasını bekliyorlar" dedi.