Gazze’de tarihin en büyük yetim krizi

İsrail'in iki yılı aşkın bir süredir soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde derin acılar yaşanıyor. Yaklaşık 2.3 milyon Filistinli, İsrail'in uyguladığı etnik temizlik boyunca defalarca kez yerinden edildi, ailelerini kaybetti, açlıkla, soğukla, salgın hastalıklarla mücadele etti. Ve bu zorlu mücadele ateşkese rağmen hâlâ sürüyor. Bu durumdan en çok etkilenenler ise çocuklar oldu. Yaralı ve travma geçirmiş Filistinli çocuklar belirsiz bir gelecekle karşı karşıya. Gazze, çocuklar için dünyanın en kötü bölgelerinden biri.

39 BİN TRAJEDİ

Al Jazeera, bölgedeki çocukların dramına yer verdi. İşgalci İsrail, Gazze'deki çocukların çocukluklarını yok etti. Ebeveynlerini kaybettiler, uzuvları parçalandı ve bir çocuğun görmemesi gereken dehşet verici sahnelere şahit oldular. İsrail saldırısında bacağını kaybeden 13 yaşındaki Ömer Halava, Gazze'de uzvunu kaybeden binlerce çocuktan sadece biri. Ömer "Bacağım benden önce cennete gitti" derken oğlunun çok büyük bir travma yaşadığını belirten anne Yasmin, "Saçları dökülmeye başladı. Geceleri uyuyamıyor. Kâbuslar görüyor, çığlıklar atıyor" dedi. Gazze'de şu an 39 binden fazla çocuk ebeveyninden biri veya her ikisini kaybetmiş durumda. Bu, modern tarihin en büyük yetim krizi.

GAZZE'DEKİ ULUSLARARASI BARIŞ KOMİTESİ'NİN ÜYELERİ AÇIKLANDI

ABD BaşkanıTrump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Witkoff, 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurdu. Witkoff, ateşkes sürecine katkıları dolayısıyla Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür ettiklerini vurguladı. Türkiye, Mısır ve Katar da Gazze Şeridi'nin İdaresini Üstlenecek Filistinli Teknokrat Komite'nin kurulmasını memnuniyetle karşıladı. Ortak açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Arabulucular, Türkiye, Mısır ve Katar, başkanlığını Dr. Ali Abdel Hamid Shaath'ın deruhte edeceği Gazze Şeridi'nde istikrarın pekiştirilmesine ve insani durumun iyileştirilmesine yönelik çabalara katkı sağlayacak önemli bir gelişme olarak değerlendirilen komitenin kurulmasını memnuniyetle karşılamaktadır."