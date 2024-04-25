Gazze’de toplu mezar vahşeti: İşkence edip diri diri gömdüler

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı barbar soykırım saldırılarında en büyük hasarı alan Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinden kan donduran haberler, kareler ve görüntüler geliyor. İsrail ordusunun işgal ettiği Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nin arazisinde bulunan toplu mezarlara ilişkin yeni gerçekler ortaya çıktı. Bulunan ceset sayısı dün itibarıyla 392'ye ulaşırken vahşette Hitler'i geçen İsrail askerlerinin işkenceden geçirdiği sivilleri daha sonra canlı canlı topluca gömdüğü anlaşıldı.Han Yunus Sivil Savunma Birimi Müdürü Yamin Ebu Süleyman, toplu mezarlardaki arama çalışmalarında dün 58 cesedin daha bulunduğunu ifade etti. Ebu Süleyman, "Nasır Hastanesi yerleşkesinde 392 cesedin bulunduğu 3 toplu mezar tespit edildi. Cesetlerin bazılarında işkence gördüklerine ve infaz edildiklerine yönelik izler bulundu. Bazılarının ise canlı canlı gömüldüğünü tahmin ediyoruz. Çalışmalarda çocuk cesetlerine rastladık. Hastanedeki toplu mezarlarda çocuk cesetlerinin bulunma sebebini henüz bilmiyoruz" ifadesini kullandı. Ebu Süleyman, "İşgalci İsrail askerleri, hastanenin yerleşkesinde çok sayıda cesedi plastik poşetlerle 3 metre derinliğe gömdü. Bu da çürümeyi hızlandırdı" şeklinde konuştu.